Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn: Leichte Verletzungen nach alleinbeteiligtem Unfall

Schönbrunn (ots)

Am Dienstagabend kurz vor 19:30 Uhr verlor ein 19-jähriger Toyota-Fahrer auf der L590 von Eberbach in Richtung Schwanheim nach einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und blieb letztendlich auf dem angrenzenden Feld stehen. Während der Fahrer leichte Verletzungen erlitt, blieb seine Beifahrerin unverletzt. Die genaue Schadenshöhe wird noch im Rahmen der weiteren Unfallermittlungen beziffert. Der Sachschaden am PKW liegt bei 2.000 Euro.

