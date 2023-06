Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6, Höhe Schwetzingen: Verkehrsunfall mit Totalschaden

BAB 6, Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden ereignete sich um 01:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn A6, Höhe Schwetzingen, in Fahrtrichtung Heilbronn. Ein 19-jähriger männlicher Fahrzeugführer geriet aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug schleuderte daraufhin unkontrolliert gegen einen Sattelzug, wodurch dessen Tank beschädigt wurde und Kraftstoff auf die Fahrbahn gelangte. Der 19-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort medizinisch. Anschließend wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und ärztlich versorgt. An seinem Auto entstand Totalschaden.

Aufgrund des Unfalls musste die Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden, bis die Reinigungsarbeiten abgeschlossen waren. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet.

Der Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

