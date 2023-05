Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal - Viernheim: Motorradfahrer entzieht sich Kontrolle - Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal - Viernheim (ots)

Am Mittwochabend, dem 17.05.2023, gegen 22.00 Uhr sollte ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Ilvesheim im Bereich der B38 in Mannheim-Käfertal einer Kontrolle unterzogen werden. Den Anweisungen der Beamten kam der Fahrzeugführer allerdings nicht nach und entzog sich der Kontrolle, indem er seine Maschine in Richtung der BAB 659 beschleunigte. Der zunächst außer Sicht geratene Motorradfahrer konnte durch die Beamten im Bereich der Anschlussstelle Viernheim-Ost schließlich wieder festgestellt werden. Dort verließ der 27-Jährige die BAB in Richtung Viernheim. Nachdem er mit seiner KTM in das Viernheimer Industriegebiet fuhr, kam er im Bereich der Wiesenstraße / Friedrich-Ebert-Straße in einem Kreisverkehr alleinbeteiligt zu Sturz. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu und konnte durch die nacheilenden Beamten festgenommen werden. Im Anschluss wurde er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da der 27-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Sein Motorrad war weder zugelassen, noch versichert. Die Unfallaufnahme in Viernheim erfolgte durch Beamte der Polizeistation Lampertheim. Der am Kraftrad entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Trotz des relativ schwachen Verkehrsaufkommens zur Tatzeit sucht die Polizei nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können oder gar Verkehrsteilnehmer, welche durch die teils riskante Fahrweise des 27-Jährigen gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim telefonisch unter 06206/94400 oder persönlich entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell