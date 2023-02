POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger // Pressemitteilung Nr.2

Dossenheim (ots) - Am Samstag gegen 21:45 Uhr bedrohte an der Bahnhaltestelle "Dossenheim-Nord" ein derzeit noch unbekannter Täter einen 16-Jährigen mit einem Messer und flüchtete. Unvermittelt packte der sichtlich alkoholisierte Unbekannte den jungen Mann an der Jacke und hielt ihm ein ausgeklapptes Messer an ...

mehr