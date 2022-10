Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Unter Alkoholeinfluss beinahe mit Streifenwagen zusammengestoßen

Mannheim (ots)

Ein 33-Jähriger fuhr in der Nacht von Sonntag auf Montag mit seinem VW Transporter von der Viehhofstraße in Richtung Möhlstraße und kreuzte dabei eine gerade abbiegende Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt. Ein Zusammenstoß konnte glücklicherweise rechtzeitig durch die Beamten verhindert werden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden die Uniformierten auf die lallende und verwaschene Aussprache des 33-Jährigen aufmerksam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte letztlich den Verdacht: der Fahrer war mit 0,8 Promille alkoholisiert. Dem nicht genug wurden neben gebrauchten Spritzen in der Jacke des Mannes auch weitere Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum festgestellt. Ein Test in der Dienststelle bestätigte auch hier den Verdacht: Der Mann stand unter dem Einfluss von Kokain und Heroin. Sein ausländischer Führerschein wurde einbehalten, ob dieser in der Bundesrepublik gültig ist oder möglicherweise gefälscht, bedarf weiterer Ermittlungen.

