Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in der Mannheimer Innenstadt ein. Die Einbrecher brachen zunächst die Eingangstür des Anwesens am Luisenring auf und drangen so ins Gebäude ein. Hier versuchten Täter ein über dem Hintereingang des Restaurants angebrachtes Fernsehgerät zu entwendet. Beim Herausheben aus der Halterung ging das Gerät zu Bruch, weshalb die Täter es auf der Treppe im Hausflur zurückließen. Anschließend entwendeten sie aus der Garage des Anwesens ein Handy-Ladekabel und eine Powerbank und traten danach die Flucht in unbekannte Richtung an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

