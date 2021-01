Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

B 37: Unfall mit zwei LKWs - 8.000 Euro Schaden - Unfallhergang noch unklar

Heidelberg/B37 (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B 37 gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten LKWs. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Sattelzug die rechte und ein Sprinter die linke Spur der Bundesstraße in Richtung der BAB 5. In der Rechtskurve auf Höhe der Vangerowstraße kollidierten die beiden Fahrzeuge aus bislang unbekannten Gründen miteinander. Die beiden Fahrer der LKWs blieben unverletzt. An der Sattelzugmaschine entstand durch die Kollision ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro und am Sprinter in Höhe von ca. 7.500 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700, in Verbindung zu setzen.

