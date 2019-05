Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Radfahrer hatte reichlich Alkohol intus...

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einem auf dem Weg zum Dienst befindlichen Polizeibeamten fiel am Dienstag kurz vor 19 Uhr die Schlangenlinienfahrt eines 50-jährigen Radfahrers in der Karlsruher Straße in Richtung Ortsmitte auf. Bei dem Gespräch wehte dem Beamten eine ordentliche Alkoholfahne entgegen. Nach einer Überprüfung auf der Dienststelle hatte der aus Hockenheim stammende Mann 2,64 Promille intus. Blutprobe, Sicherstellung seines Fahrrades sowie die Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Mannheim folgten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell