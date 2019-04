Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Körperverletzung und Beleidigung in Arztpraxis

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen kam es in einer Arztpraxis in der Rheinfelder Innenstadt zu einer Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen sollte ein Termin aufgrund fehlender Unterlagen verschoben werden, was einen Begleiter der Patientin in Rage versetzte. Er soll hierbei einen Arzt weggestoßen und im Weiteren beleidigt und bedroht haben. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der 23 Jährige, konnte jedoch zwischenzeitlich ermittelt werden. Es erwarten ihn nun die entsprechenden Strafverfahren.

