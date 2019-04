Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Wohnung in der Gretherstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Sonntag auf Montag wurde in eine Wohnung in der Gretherstraße eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten hierzu ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Es wurden unter anderem technische Geräte, sowie etwas Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

