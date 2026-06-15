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THW HB-NDS: Bevölkerungsschutz hautnah erleben: Vielfältiges Angebot des THW auf der IdeenExpo

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Hannover (ots)

Was passiert eigentlich, wenn zu Hause plötzlich der Strom ausfällt? Dieser Frage können die Besucherinnen und Besucher Jugend -Event-Messe IdeenExpo 2026 auf den Grund gehen, wenn sie das Technisches Hilfswerk (THW) dort besuchen. Auf zwei Messeständen wartet die Antwort auf diese und weitere Fragen zum Bevölkerungsschutz in Deutschland. Mehrere Mitmach-Stationen laden zum Ausprobieren ein, um so mehr über die Aufgaben des THW zu erfahren.

Plötzlich ist alles dunkel: ein "Blackout" (= großflächiger Stromausfall) sorgt für ausgefallene Lampen und Elektrogeräte. Was tun? Im Escape Room des THW treten die Messebesucherinnen und -besucher den Wettlauf gegen die Zeit an und lernen dabei, wie sie sich auf solche und ähnliche Krisen vorbereiten können. Auf dem Innenstand des THW im LebensRaum (Standnummer LR-08) stehen zudem drei verschiedene Einsatzszenarien bereit, die mithilfe von Virtual-Reality-Brillen das THW und seine Aufgaben näherbringen. Im "Action Tower", ein Turm gebaut aus dem THW-eigenen Einsatzgerüstsystem, wartet zudem eine Fotobox und das höchste Selfie der Halle als Andenken an einen spannenden Messetag. Auf dem Außenstand auf der BlaulichtMeile (Standnummer BM-02) ist an verschiedenen Mitmachstationen technisches Geschick gefragt - sowohl beim Basteln von Flaschenöffnern, als auch beim "Knoten knoten" oder wie manim THW sagt: "Stiche und Bunde herstellen". Außerdem kehrt das beliebteKistenstapeln auf die IdeenExpo zurück. Daneben finden Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr einen modernen Gerätekraftwagen des THW, auch als "rollender Werkzeugkasten" bekannt.

Informationen zur Messe:

Die IdeenExpo 2026 findet vom 20. bis zum 28. Juni 2026 auf dem Messegelände in Hannover statt. Neben spannenden Workshops, Mitmach-Exponaten und Live-Bühnenprogramm finden auch in diesem Jahr an beiden Messe-Samstagen wieder Gratiskonzerte statt. Der Eintritt zu Europas größtem Jugend-Event für Technik und Naturwissenschaften ist für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei. Weitere Infos finden Sie unter www.ideenexpo.de.

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