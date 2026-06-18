Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260618.2 Kiel: Tatverdächtiger wegen schwerer räuberischer Erpressung festgenommen - Folgemeldung zu 260616.1

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am 16.06.2026 kurz vor 03:00 Uhr kam es in der Gutenbergstraße in Kiel zu einer schweren räuberischen Erpressung auf eine Tankstelle. Der Täter erbeutete unter Vorhalt eines Messers einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/6295324

Bereits am Dienstag, den 16.06.2026, gegen 21:00 Uhr nahmen Polizeikräfte einen Mann fest, der im dringenden Verdacht steht, am selben Tag einen Angestellten einer Tankstelle unter Vorhalt eines Messers zu der Herausgabe von Bargeld gezwungen zu haben. Gestern kam der Mann nach erfolgter Vorführung in Untersuchungshaft.

Die intensiven Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel führten zur Ermittlung des 23-jährigen Deutschen. Die Einsatzkräfte der Bezirkskriminalinspektion Kiel konnten den Tatverdächtigen am Dienstag um 21:00 Uhr in der Nähe seiner Wohnanschrift vorläufig festnehmen. Im Rahmen einer darauffolgenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen konnten Beweismittel aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ das Amtsgericht Kiel am darauffolgenden Tag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischer Erpressung. Nach seiner Vorführung vor dem Amtsgericht Kiel kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

Niklas Frederik Möller, Polizeidirektion Kiel

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