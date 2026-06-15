Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260615.2 Kiel: Abfallentsorgung in der Natur - Unbekannte entsorgen Faserzementplatten in der Schwentine

Kiel (ots)

Am 06.06.2026 stellte ein Passant Faserzementplatten fest, welche im Schwentinearm Vossenpott entsorgt worden waren. Es ist unklar, wann diese illegale Abfallentsorgung dort stattgefunden hat. Daher sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand habe am Samstag, den 06.06.2026, ein Passant mit seinem Kanu eine größere Menge von Faserzementplatten in dem Schwentinearm Vossenpott liegend festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um rund ein 1-2 Kubikmeter. Dabei konnten sowohl Bruchstücke als auch ganze Faserzementplatten festgestellt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob es sich um asbesthaltiges Material handelt.

Die gegebenenfalls in den Platten enthaltenen krebserregenden Asbestfasern können eine Gefahr für Gesundheit und Umwelt darstellen. Die Fasern können insbesondere bei Beschädigungen der Platten freigesetzt werden.

Der zuständige Ermittlungsdienst Verkehr und Umweltschutz des Polizeibezirksreviers Kiel hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schwentinearmes Vossenpott gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0431 / 160 -1503 oder per Mail unter kiel.pbr@polizei.landsh.de zu melden.

Niklas Frederik Möller, Polizeidirektion Kiel

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