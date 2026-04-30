Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Landschaftssäuberungsaktion führt zu großer Freude - "Danke, Alexander und Milan!"

Lingen (ots)

Am 13. März beteiligten sich wieder viele Schulen und Vereine im Stadtgebiet an der gemeinsamen Landschaftssäuberungsaktion. Auch die Schülerinnen und Schüler der Overbergschule waren unterwegs - und machten dabei eine überraschende Entdeckung.

Am Rand einer Baustelle in der Stephanstraße fanden der siebenjährige Alexander und der achtjährige Milan nicht nur Abfälle, sondern einen Ehering. Den beiden war sofort klar: Dieser Ring gehört jemandem und wird sicherlich vermisst. Kurzerhand informierten sie ihre Lehrkräfte, die die Polizei hinzuzogen. Die Jungen übergaben den Fund den eingesetzten Beamtinnen und Beamten - in der Hoffnung, dass der Besitzer ermittelt werden kann.

Die anschließenden Ermittlungen führten zu einer bewegenden Geschichte: Der Ring war bereits im Jahr 2017 bei einem Wohnungseinbruch gestohlen worden. Der damalige Eigentümer ist inzwischen verstorben. Umso größer war die Freude bei seiner 82-jährigen Witwe, als sie den Ring und damit ein wertvolles Erinnerungsstück zurückerhielt.

Und wir sagen "Danke Alexander und Milan für eure Aufmerksamkeit und euer vorbildliches Handeln".

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