Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260616.1 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach schwerem Raub auf Tankstelle

Kiel (ots)

Heute Nacht kam es in der Gutenbergstraße in Kiel zu einem schweren Raub. Der Täter erbeutete unter Vorhalt eines Messers einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Am 16.06.2026 kurz vor 03:00 Uhr betrat nach Angaben des Tankstellenmitarbeiters eine unbekannte männliche Person den Verkaufsraum der Tankstelle. Die Person habe Ware aus dem Regal genommen und sei zum Verkaufstresen gegangen. Unter Vorhalt eines Messers habe die Person den Angestellten zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Der Mitarbeiter habe daraufhin einen Bargeldbetrag im hohen dreistelligen Bereich übergeben. Nach der Tat flüchtete der Täter mutmaßlich mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung.

Der Täter sei ungefähr 190 cm groß gewesen. Er habe eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine schwarze Hose getragen. Der Täter habe sein Gesicht vermummt. Die Vermummung sei schwarz mit einem weißen Muster gewesen. Außerdem habe der Täter rosafarbene Einweghandschuhe getragen. Genaue Angaben zum Alter konnte der Zeuge nicht machen.

Das Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Niklas Frederik Möller, Polizeidirektion Kiel

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