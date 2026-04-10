Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260410.2 Lebrade

Kreis Plön - Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Lebrade (ots)

Gestern Mittag kam es auf der Kreisstraße 25 in Lebrade zu zwei Beschüssen auf fahrende Fahrzeuge in Höhe des dortigen Friedhofes. Fahrzeugführer kamen hierbei glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 13 Uhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Pkw VW Passat die Kreisstraße 25 aus Richtung Plön kommend. In der Ortschaft Lebrade in Höhe des dortigen Friedhofes habe dieser plötzlich ein lautes Knacken wahrgenommen, kurze Zeit später sei die hintere rechte Seitenscheibe zu Bruch gegangen. Der 35-jährige Mann habe umgehend sein Fahrzeug gewendet und sei dann einige Meter zurückgefahren, um nach der Ursache zu schauen. Dabei sei ihm ein weiterer Pkw, der am Fahrzeugrand gestanden habe, aufgefallen. Die 64-jährige Fahrerin des VW Crafter, welche zuvor mit ihrem 71-jährigen Ehemann in Richtung Plön gefahren sei, habe ebenfalls angehalten, nachdem sie während der Fahrt, auch in Höhe des Friedhofes, einen Beschuss auf die linke hintere Seitenscheibe gegen ihr Fahrzeug wahrgenommen habe.

Die eingesetzten Polizeikräfte des Reviers in Plön führten vor Ort eine Spurensuche und Befragung von Anwohnern durch. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass mit einer Zwille oder ähnlichem Gegenstand gezielt Steine oder andere Geschosse auf die vorbeifahrende Fahrzeuge abgefeuert wurden.

Die Ortsdurchfahrt Lebrade wird derzeit aufgrund der Sperrung der Bundesstraße 76 zwischen Preetz und Plön verstärkt als Ausweichstrecke genutzt.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass es sich bei solchen Taten keinesfalls um einen Spaß oder harmlosen Streich handelt. Das gezielte Beschießen von Fahrzeugen stellt einen erheblichen Eingriff in den Straßenverkehr dar und kann schwerste Unfälle mit lebensgefährlichen Folgen verursachen. Bereits kleine Geschosse können bei fahrenden Fahrzeugen zu Kontrollverlusten führen und damit Menschenleben gefährden.

Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Handlungen und bittet zeitgleich um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Plön unter der Telefonnummer 04522 - 5005 142 entgegen. Auch schließt die Polizei nicht aus, dass es noch weitere Geschädigte geben könnte. Diese werden ebenfalls gebeten, sich mit dem Plöner Revier in Verbindung zu setzen.

Das Polizeirevier Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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