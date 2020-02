Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200205.2 Kiel: Festnahme und Untersuchungshaft nach Angriff mit Messer auf Taxifahrer

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Montagabend nahmen Polizeibeamte einen jungen Mann fest, der im Verdacht steht, einen Taxifahrer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Der 21-Jährige hatte sich zuvor von dem 41-jährigen Fahrer vom Bahnhof in die Diedrichstraße bringen lassen. Die Kriminalpolizei hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen aufgenommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand sei der 21-Jährige gegen 20:05 Uhr am Bahnhof in das Taxi des späteren 41-jährigen Geschädigten gestiegen. Die Fahrt führte vom Bahnhof in die Dietrichstraße auf den dortigen Parkplatz der ehemaligen Fröbelschule. Vor Ort soll der 21-Jährige den Fahrer mit einem Messer angegriffen und ihn mit mehreren Stichen am Rücken und am Kopf verletzt haben.

Mehrere Zeugen, die auf den Vorfall auf dem Parkplatz aufmerksam wurden, riefen sofort die Polizei und leisteten erste Hilfe. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 21-Jährigen vor Ort widerstandslos festnehmen. Angaben zur Tat machte er nicht. Das Motiv für den Angriff ist noch ungeklärt. Das Verhalten des jungen Mannes am Tatort und bei den späteren polizeilichen Maßnahmen ließ bei den Ermittlern den Verdacht aufkommen, dass bei ihm eine psychische Erkrankung vorliegen könnte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 21-Jährige zunächst ins Polizeigewahrsam in Kiel gebracht.

Ein Rettungswagen brachte den 41-jährigen Taxifahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr.

In dem Taxi fanden die Ermittler das vermeintliche Tatmesser. Sowohl das Messer als auch das Taxi wurden zwecks Spurensicherung beschlagnahmt.

Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat in enger Zusammenarbeit mit der Kripo Kiel und Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen übernommen.

Der 21-Jährige wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wegen des Verdachts eines versuchten Mordes in Tateinheit mit einer gefährlichen Körperverletzung einem Richter am Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl. Im Anschluss brachte ein Streifenwagen den 21-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt. Dort soll zeitnah eine psychiatrische Begutachtung erfolgen.

