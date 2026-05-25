Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Feuerwehr sichert Schlange im Garten eines Einfamilienhauses

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Sonsbeck (ots)

Samstag, 23.05.2026, 19:07 Uhr, Einsatz 021/2026 - Die Feuerwehr wurde wegen einer Schlange in einem Garten alarmiert. Das Tier stellte sich als ungefährlich heraus und konnte von den Einsatzkräften schnell gesichert werden.

Am Samstagabend wurde die Einheit Labbeck mit dem Stichwort "H2 Tier in Not" zur Straße Am Tüschenwald alarmiert. Im Garten eines Einfamilienhauses hatten die Bewohner eine Schlange entdeckt.

Die Einsatzkräfte fanden das ca. 1,2 Meter lange Tier unter Gartenmöbeln auf der Veranda vor. Eine erste Einschätzung ergab, dass es sich um eine in Deutschland nicht heimische, aber ungefährliche Art aus der Familie der Nattern handelt.

Die Feuerwehr konnte die Schlange anschließend ohne Gefährdungen einfangen. Das Tier wurde von der Polizei einer Einrichtung für Reptilien in Rheinberg zugeführt.

Die Einheit Labbeck war mit 8 Einsatzkräften ca. 25 Minuten im Einsatz.

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