Freiwillige Feuerwehr Hansestadt Wipperfürth

FW Wipperfürth: B3G | Wohnhausbrand

Wipperfürth (ots)

Am späten Abend des zweiten Weihnachtstages wurde die Feuerwehr Wipperfürth mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach Hohenbüchen alarmiert.

Vor Ort brannte es im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses. Das Feuer breitete sich schnell aus, sodass kurze Zeit später das gesamte Erdgeschoss in Vollbrand stand. Die zuerst eintreffenden Kräfte der Löschgruppe Egen konnten rasch feststellen, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Mithilfe einer Leiter wurde eine Katze, die sich auf einem Vorsprung des Hauses befand, in Sicherheit gebracht.

Im weiteren Einsatzverlauf lag der Schwerpunkt zunächst auf der Außenbrandbekämpfung, anschließend folgte die Brandbekämpfung im Gebäude. Hierbei waren mehrere Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz im Einsatz.

Aufgrund der Meldung, dass sich mehrere betroffene Personen an der Einsatzstelle befinden sollten, erhöhte die Leitstelle frühzeitig das Aufgebot an Rettungsdienstkräften. Neben den zur Absicherung der Feuerwehr bereitgestellten Rettungsmitteln wurden zusätzliche Kräfte alarmiert, darunter ein Leitender Notarzt sowie ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst. Schlussendlich wurde eine Person in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Nach rund drei Stunden war der Einsatz für alle eingesetzten Kräfte beendet.

Die Feuerwehr Wipperfürth war mit 75 Einsatzkräften aus den Einheiten Egen, Kreuzberg, Dohrgaul und Stadtmitte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Hansestadt Wipperfürth
Simon Blechmann
Telefon: 02267/8716185
E-Mail: simon.blechmann@feuerwehr-wipperfuerth.de
https://feuerwehr-wipperfuerth.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hansestadt Wipperfürth, übermittelt durch news aktuell

