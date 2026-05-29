Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brand eines Reihenhauses

St. Wendel (ots)

Am Mittwoch, 27.05.2026, gegen 16:00 Uhr kam es im St. Wendeler Stadtteil Winterbach zu einem Brandgeschehen. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich im rückwärtigen Bereich eines Reihenhauses ein Brand. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen mussten Personen durch Ersthelfer und Rettungskräften aus den Gebäuden gerettet werden. Nach derzeitigem Stand erlitten zwei Personen leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die betroffenen Gebäude sind nach jetzigem Stand nicht bewohnbar. Angaben zur Schadenshöhe können aktuell noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aufgrund der Komplexität des Brandortes derzeit noch an. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere Personen, die im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen Fotos oder Videoaufnahmen gefertigt haben, diese der Polizei (PI-WND@polizei.slpol.de) zur Verfügung zu stellen.

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