Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Beckingen

Merzig (ots)

Am Montag, 09. Oktober 2023 kam es in der Zeit von 06:15 Uhr bis 17:35 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof in Beckingen (an de L 156) zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein auf dem Parkplatz zum Parken abgestellter Pkw der Marke Daimler- Benz, wurde beim Ein-/Ausparken durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug im linken hinteren Fahrzeugbereich (Radlauf und Stoßfänger) erheblich beschädigt. Der/Die Fahrzeugführer(in) des Schaden verursachenden Fahrzeuges entfernte sich in Kenntnis des Unfallschadens unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer kann Angaben zu dem/der geflüchteten Verursacher(in) machen?

Sachdienliche Hinweise zu dem/der bislang unbekannten Fahrzeugführer(in) und dem verursachenden Fahrzeug erbittet die Polizeiinspektion Merzig, Tel.: 06861-7040.

