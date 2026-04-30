Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen und hohem Sachschaden in 66740 Saarlouis

Saarlouis (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2026, gegen 16:05 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich "Bahnhofstraße" / "Brückenstraße" in 66740 Saarlouis ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen und einem geschätzten Sachschaden von ca. 100.000EUR. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die "Bahnhofstraße" in Fahrtrichtung des Stadtteils Fraulautern. Zu diesem Zeitpunkt herrschte in der "Bahnhofstraße" zähfließender Verkehr, bzw. Stau. Aus bislang ungeklärter Motivlage fuhr der 47-jährige Fahrzeugführer rechts, unter Nutzung des dortigen Gehweges, an den wartenden Fahrzeugen vorbei und kollidierte im Einmündungsbereich der "Brückenstraße" mit einem 74-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw gerade aus der "Brückenstraße" in die "Bahnhofstraße" einbog. Das Fahrzeug des 47-Jährigen wurde in der Folge in den Gegenverkehr geschleudert, kollidierte dort mit dem Pkw einer 52-jährigen Fahrzeugführerin, überschlug sich im Anschluss mindestes einmal und kollidierte schlussendlich mit dem Pkw einer 64-jährigen Fahrzeugführerin, die in Fahrtrichtung Fraulautern fuhr. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden zwei weitere Fahrzeuge sowie das Verkaufsgelände eines Fahrzeughandels und dort ausgestellte Gebrauchtwagen beschädigt. Der Pkw des 47-jährigen Verkehrsunfallverursachers bleib auf der Fahrerseite in Unfallendstellung liegen. Der Fahrer musste unter Einsatz von schwerem Gerät durch die freiwillige Feuerwehr Saarlouis aus dem Fahrzeug gerettet werden. Es ergaben sich bei ihm keine Hinweise auf die Beeinflussung durch Alkohol, BtM oder Medikamente.

Der 47-jährige Verkehrsunfallverursacher sowie die 64-jährige Fahrzeugführerin wurden in Folge des Verkehrsunfalls schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verlegt. Der Zustand der 64-jährigen Fahrzeugführerin ist aktuell lebensbedrohlich.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurden die am Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge sichergestellt und ein Spurensicherungsgutachten in Auftrag gegeben.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle bis ca. 20 Uhr vollgesperrt, entsprechende verkehrsregelnde Maßnahmen wurden durch die Polizei veranlasst. Im gesamten Innenstadtbereich von Saarlouis kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

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