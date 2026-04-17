Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Pkw erfasst 16-jährigen Radfahrer und flüchtet anschließend unerkannt

Wallerfangen - Ittersdorf (ots)

Am 16.04.2026 gegen 18:25 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befahren der Fahrradfahrer und der Pkw hintereinander die Beruser Straße in Wallerfangen, Ortsteil Ittersdorf. Als der Fahrradfahrer nach links abbiegen will, überholt der Pkw und kollidiert mit dem Fahrrad, sodass der16-jährige zu Fall kommt. Der Unfallverusacher setzt seine Fahrt fort ohne sich um den Unfallbeteiligten zu kümmern. Der Fahrradfahrer kommt in der Folge in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der flüchtige Pkw fährt in auffallender Fahrweise zwischen den Ortslagen Ittersdorf und Berus. Personen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Saarlouis zu melden.

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