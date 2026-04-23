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POL-SLS: Suche nach vermisstem Kind Lia Elane SCHRÖDER

POL-SLS: Suche nach vermisstem Kind Lia Elane SCHRÖDER
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Saarlouis (ots)

Die Polizei Saarlouis bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der 13-Jährigen Lia Elane Schröder aus Lüneburg.

Die Vermisste ist seit dem 26.03.26 abgängig aus einer Wohngruppe im Landkreis Saarlouis. Sie ist 175 cm groß, von schlanker Statur und wirkt eher wie eine 15-Jährige.

Erkenntnisse zu möglichen Aufenthaltsorten oder der Bekleidung liegen nicht vor. Vermutlich hat sie ihre Haare, im Gegensatz zu dem beigefügten Lichtbild, schwarz gefärbt und trägt einen Pony.

Hinweise zu der Vermissten bitte an die Polizei Saarlouis, Telefon: 06831/901-233.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS-KED
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/901-0
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

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