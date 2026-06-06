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Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Brebach-Fechingen am 25.05.26

Saarbrücken (ots)

Bereits am Pfingstmontag, dem 25.05.26, ereignete sich gegen 14:40 Uhr in der Provinzialstraße in Brebach-Fechingen ein Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte in Höhe Hausnummer 186 ein wendender Pkw mit einem die Straße entlangfahrenden Fahrradfahrer. Im Anschluss entfernte sich der Pkw unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Fahrradfahrer kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich leicht. Konkrete Hinweise zu dem Pkw bzw. zu dessen Fahrer liegen zur Zeit nicht vor. Zum Unfallzeitpunkt herrschte jedoch ein größeres Fahrzeug- und Personenaufkommmen in der Provinzialstraße. Zeugen des Verkehrsunfalls melden sich bitte bei der Polizei in Saarbrücken unter Tel. 0681-9321-233.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

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