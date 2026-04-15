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POL-PDMY: Vollbrand eines E-Autos

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Bad Breisig (ots)

In den Morgenstunden des 15.04.2026 gegen ca. 04:30Uhr bemerkte der Halter eines E-Autos eigenartige Zischgeräusche im Motorraum seines Fahrzeugs. Wenige Augenblicke später geriet der am Straßenrand stehende PKW in Vollbrand.

Die FFW Bad Breisig konnte den Vollbrand schnell löschen, so dass ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge oder Gebäude verhindert werden konnte. Bis zur Beendigung der Löscharbeiten wie auch des Abschleppvorgangs verbleibt die Wallersstraße in Bad Breisig voll gesperrt.

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