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POL-PDMY: Vollbrand eines E-Autos

POL-PDMY: Vollbrand eines E-Autos
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Bad Breisig (ots)

In den Morgenstunden des 15.04.2026 gegen ca. 04:30Uhr bemerkte der Halter eines E-Autos eigenartige Zischgeräusche im Motorraum seines Fahrzeugs. Wenige Augenblicke später geriet der am Straßenrand stehende PKW in Vollbrand.

Die FFW Bad Breisig konnte den Vollbrand schnell löschen, so dass ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge oder Gebäude verhindert werden konnte. Bis zur Beendigung der Löscharbeiten wie auch des Abschleppvorgangs verbleibt die Wallersstraße in Bad Breisig voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Remagen
PHK S. Nettersheim
PIRemagen.Wache@Polizei.RLP.de
Telefon: 02642-9832-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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