Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall durch alkoholisierte Jugendliche mit hohem Sachschaden

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, 13.05.2023, 05:20 Uhr, teilten unabhängig voneinander mehrere Zeugen mit, dass im Bereich Ilseplatz, 66123 Saarbrücken, ein schwarzer Mercedes in mehrere Fahrzeuge gefahren sei. Anschließend seien zwei junge Frauen aus dem Fahrzeug gestiegen, zunächst geflüchtet und dann zurückgekehrt. Am Unfallort konnte der besagte Mercedes mit offen stehenden Türen festgestellt werden. Im Motorraum war ein Brand entstanden, der jedoch von Polizeibeamten und der hinzugezogenen Berufsfeuerwehr gelöscht werden konnte. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine stark alkoholisierte 17-jährige Jugendliche, die nach einem Club-Besuch gemeinsam mit einer ebenfalls 17-jährigen Freundin, das Fahrzeug ohne erforderliche Fahrerlaubnis im Bereich der Ilsestraße führte, dort die Kontrolle über den Pkw verlor und in einen geparkten Pkw (Mini Cooper) fuhr. Anschließend versuchte sie in eine Parklücke vor dem beschädigten Mini zu gelangen und fuhr ungebremst auf einen weitern abgestellten Pkw, der wiederum auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben wurde. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr wurde nach Erstbehandlung im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Das unfallverursachende Fahrzeug sowie ein weiterer Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall hoher Sachschaden in Höhe von mindestens 50000 Euro. Wie die beiden Jugendlichen in den Besitz des Fahrzeugschlüssels gelangten, muss noch ermittelt werden. Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell