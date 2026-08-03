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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kollision mit Litfaßsäule - E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Ein 59-Jähriger hat sich am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall in der Riedleparkstraße schwer verletzt. Der Mann geriet mit seinem E-Bike gegen eine Litfaßsäule und stürzte. Aufgrund von deutlichem Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Im Krankenhaus verweigerte der 59-Jährige die Kooperation und ging bedrohlich auf die Polizisten los, woraufhin ihm vorübergehend Handschließen angelegt werden mussten. Gegen den Mann ermittelt nun das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Friedrichshafen

Erst Geld gestohlen, dann Kette entrissen

Gegen einen bislang unbekannten Tatverdächtigen ermittelt die Kriminalpolizei, nachdem er in der Nacht zum Sonntag in der Fußgängerzone einem 49 Jahre alten Mann zuerst Bargeld gestohlen und ihm später eine Silberkette gewaltsam vom Hals gerissen haben soll. Der Täter soll das zuvor eingesteckte Bargeld kurz nach der Tat zwar wieder ausgehändigt und den Moment genutzt haben, um nach dem Schmuckstück zu greifen, ehe er in Richtung Eugen-Bolz-Straße flüchtete. Der Täter trug zur Tatzeit ein Deutschland-Trikot und eine dunkle 3/4-Jeans, war etwa 1,85 Meter groß und sprach gebrochen Deutsch. Sachdienliche Hinweise zu dem Mann erbittet die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Mit über 1,6 Promille auf dem Gehweg unterwegs

Die fehlerhafte Benutzung des Gehwegs ist einem 63-jährigen Radfahrer am Freitagnachmittag in der Eckenerstraße zum Verhängnis geworden. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte den Mann und stellte dabei Alkoholgeruch fest. Da ein Vortest über 1,6 Promille anzeigte, musste er die Beamten zu einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Der Radfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Friedrichshafen

Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind am Freitagmittag Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei in die Rheinstraße ausgerückt. Wohl aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Mittelkonsole geriet ein dort abgestellter Transporter gegen 12.45 Uhr in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer zügig, Personen wurden nicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Eriskirch

Hoher Sachschaden nach mutwilliger Beschädigung

Gegen einen unbekannten Täter ermittelt die Polizei, nachdem dieser am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Friedrichshafener Straße einen Pkw mutwillig beschädigt hat. Im Zeitraum zwischen 16.20 Uhr und 16.30 Uhr zog der Täter einen spitzen Gegenstand über die gesamte linke Fahrzeugseite und hinterließ einen etwa zwei Meter langen Kratzer. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Friedrichshafen nimmt sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn am Bodensee

Rennradfahrer kollidiert im Kreisverkehr mit Pkw

Eine leichtverletze Person und Sachschaden von rund 4.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der K 7793. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Rennradfahrer den Radweg von Kressbronn in Richtung Friedrichshafen. Am Kreisverkehr im Bereich der Straße "Im Heidach" missachtete der Mann die Vorfahrt und stieß mit dem Pkw eines 40-Jährigen zusammen. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und erlitt leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Schaden im Bereich des vorderen Kotflügels, während das Rennrad augenscheinlich unbeschädigt blieb.

Überlingen

Schneller Fahndungserfolg nach Pkw-Diebstahl

Nach dem Diebstahl eines Pkw am Freitagabend in der Abigstraße hat die Polizei kurz darauf zwei Tatverdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren vorläufig festgenommen. Über das Ortungssignal des Autos lokalisierten Einsatzkräfte den Wagen in der Friedrich-Blersch-Straße und trafen die Jugendlichen im Fahrzeug an. Durch Fahrten im Gelände war am Pkw ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Da der 14-jährige mutmaßliche Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand, musste er die Beamten zu einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Die Ermittlungen zum genauen Hergang, der entsprechende strafrechtliche Konsequenzen für die beiden Teenager nach sich ziehen wird, dauern an.

Sipplingen

Nach Unfallflucht in der Seestraße - Polizei beschlagnahmt verlassenen Dacia

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am späten Samstagabend in der Seestraße zwei Verkehrszeichen überfahren und anschließend das Weite gesucht. Der Unbekannte geriet gegen 22.45 Uhr auf eine Verkehrsinsel, wo er die Schilder abriss und erhebliche Schäden an seinem Pkw verursachte. Trotz der Beschädigungen setzte er seine Fahrt fort. Im Rahmen einer Fahndung entdeckte eine Streife den unfallbeschädigten Pkw auf einem nahegelegenen Gemeindeverbindungsweg. Dort hatte der Fahrer offensichtlich noch versucht, ein Rad zu wechseln, ehe er das verschlossene Auto zurückließ. Der Dacia mit slowenischer Zulassung wurde daraufhin beschlagnahmt. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter Tel. 07551/804-0 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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