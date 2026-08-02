Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch / A 96

Lkw-Reifen platzt und trifft VW-Golf

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 21:55 Uhr auf der Autobahn 96 bei Leutkirch im Allgäu. Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer befand sich mit seiner Sattelzugmaschine und einem Auflieger auf der rechten von zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung Memmingen, als plötzlich der linke Reifen der dritten Achse des Aufliegers platzte und das Radlager brach. Der lose Reifen sprang auf die linke Fahrbahn und prallte gegen das rechte Fahrzeugheck eines VW-Golfs, der gerade den Lkw überholte. Durch den Aufprall wurde die gesamte Heckstoßstange des Golfs abgerissen. Glücklicherweise konnten beide Fahrzeuge auf dem rechten Standstreifen zum Stehen gebracht werden, ohne dass weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt wurden. Der abgerissene Reifen fing während des Unfalls Feuer und kam schließlich an der Mittelleitplanke zum Stillstand. Die Freiwillige Feuerwehr Kißlegg, die mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort war, löschte den Brand. Zudem war eine Rettungswagen-Besatzungen am Einsatzort. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden wird jedoch auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Weingarten

Unfallflucht

Am Samstag, zwischen 10:55 Uhr und 11:28 Uhr, ereignete sich ein Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Franz-Beer-Straße in Weingarten. Ein 56-jähriger Fahrer eines Opel-Fahrzeugs hatte seinen PKW in einer einzelnen Parkreihe abgestellt, wo Fahrzeuge problemlos vor und hinter dem Fahrzeug vorbeifahren konnten. Nachdem der Fahrer seine Einkäufe erledigt hatte und zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er Unfallspuren am Heck des Opels. Leider hatte der Verursacher des Schadens sich nicht gemeldet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500,- Euro. Die Polizei bitte nun evtl. Zeugen des Unfalls sich beim Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 zu melden.

Wangen

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Pkw im Baumarkt-Parkplatz

Am Samstag zwischen 12:50 Uhr und 13:30 Uhr ereignete sich im hinteren Bereich eines Baumarkt-Parkplatzes im Haidösch ein ungewöhnlicher Vorfall. Ein 71-jähriger Fahrer eines Daimler Benz-Pkw hatte sein Fahrzeug dort abgestellt, um Besorgungen zu machen. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Heckscheibe und das Fahrzeugdach beschädigt waren. Die aufnehmenden Beamten gehen davon aus, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der neben dem Daimler Benz geparkt hatte, möglicherweise beim Beladen seines eigenen Pkws den Schaden verursacht hat. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt, ohne sich um die Schäden zu kümmern oder den Geschädigten zu informieren. Die Polizei bittet nun Zeugen, die möglicherweise den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier in Wangen unter der Telefonnummer 07522 984-0 zu melden.

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