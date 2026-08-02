Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Frickingen

22-Jähriger verliert Kontrolle über BMW

In den frühen Morgenstunden des Sonntags ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der K7785 zwischen Leustetten und Frickingen. Gegen 02:40 Uhr verlor ein 22-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein BMW-Fahrzeug, als er von Leustetten kommend in Richtung Frickingen unterwegs war. Nach Angaben der Polizei aus Überlingen war der Fahrer mit einer Geschwindigkeit unterwegs, die den Straßenverhältnissen nicht angepasst war. Kurz vor dem Ortseingang von Frickingen kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals, bevor es schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der PKW-Lenker und die beiden Mitfahrer auf der Rückbank konnten sich glücklicherweise unverletzt aus dem Wrack befreien. Der Beifahrer jedoch wurde durch den Unfall im PKW eingeklemmt und musste über eine Stunde lang von der Feuerwehr geborgen werden. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen ins Helios Spital nach Überlingen gebracht, wo er wegen mittelschwerer Verletzungen behandelt wird. Der Unfall hat nicht nur Personenschäden zur Folge, sondern auch einen erheblichen Sachschaden verursacht. Der wirtschaftliche Totalschaden am Fahrzeug wird auf etwa 10.000.- Euro geschätzt. Neben dem Fahrzeugschaden entstand auch ein Flurschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Friedrichshafen

Parfüm Diebstahl in Friedrichshafen - Zeugen gesucht

Am Samstag, gegen 16:50 Uhr, kam es in einem Drogeriemarkt in der Wilhelmstraße in Friedrichshafen zu einem dreisten Diebstahl. Zwei unbekannte männliche Täter betraten den Verkaufsraum und machten sich direkt auf den Weg in die Parfümabteilung. Einer der Männer trug einen schwarzen Rucksack bei sich, der offenbar als Transportmittel für die gestohlenen Waren dienen sollte. Nachdem der zweite Täter mehrere, teils hochwertige Parfüms aus dem Regal genommen und in den Rucksack gesteckt hatte, wurden die beiden Männer von einer aufmerksamen Zeugin ertappt. Als diese sie zur Rede stellte, flüchteten die Täter aus dem Geschäft. Während ihrer Flucht fielen mehrere Parfüms aus dem Rucksack. Der Gesamtwert der gestohlenen Parfüms beträgt knapp über 2000.- Euro. Zeugen die sachdienlichen Hinweise geben können, werden geben sich beim Polizeirevier in Friedrichshafen unter Tell.: 07541 701-3104 zu melden.

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