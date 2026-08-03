Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen

Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 313 zwischen Vilsingen und Inzigkofen ist am Sonntagmorgen ein 26-jähriger Opel-Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann kam kurz nach 6 Uhr aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, wo er nach fast 50 Metern gegen ein Betonrohr im Bankett und im weiteren Verlauf gegen einen Erdwall prallte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Da die Polizei bei der Unfallaufnahme Anzeichen auf berauschende Mittel feststellte, musste der 26-Jährige auch eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Er wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Ostrach

In Schlangenlinien unterwegs - Fahrer hat über zwei Promille

Deutliche Probleme, geradeaus zu fahren, hatte am Sonntagnachmittag ein 36-jähriger Autofahrer auf der L 286. Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei kurz nach 16 Uhr über die auffällige Fahrweise des Mannes, der unter anderem auch eine Leitplanke gestreift hatte. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau konnten den 36-Jährigen in Krauchenwies stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Nachdem ein Atemalkoholtest gut zwei Promille ergeben hatte, musste der 36-Jährige die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Im Laufe der weiteren Maßnahmen wurde der 36-Jährige aggressiver und bedachte die Streifenwagenbesatzung mit Beleidigungen und Bedrohungen. Aufgrund seines zunehmenden psychischen Ausnahmezustands wurde der Alkoholisierte in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Zudem ist Gegenstand der Ermittlungen, ob der 36-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Ostrach

49-Jähriger leistet nach Ruhestörung Widerstand gegen Polizisten

Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung ist am Sonntagnachmittag ein Polizeibeamter leicht verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr hatten Anwohner die Polizei verständigt, weil ein 49-Jähriger in seiner Wohnung über mehrere Stunden laute Musik hörte und dabei auch rechtsradikale Parolen skandierte. Beim Eintreffen einer Polizeistreife zeigte sich der 49-Jährige hochaggressiv und ging in bedrohlicher Weise auf die Polizisten zu. Die Beamten setzten Pfefferspray ein, woraufhin der 49-Jährige dieses mit Speichel zurückpustete und dabei einen Polizisten traf. Dieser wurde durch das mit Pfefferspray durchsetzte Sekret leicht verletzt. Gegen die Ingewahrsamnahme aufgrund seines zunehmenden psychischen Ausnahmezustands setzte sich der 49-Jährige massiv zur Wehr, sodass ihm Hand- und Fußschließen angelegt werden mussten, und verletzte den Beamten dabei erneut leicht. Der Mann wurde im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Auf ihn kommen nun entsprechende strafrechtliche Konsequenzen zu.

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