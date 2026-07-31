Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Lautstarker Streit endet in Polizeigewahrsam

Lautstark hat sich ein Pärchen in der Nacht zum Freitag in der Innenstadt gestritten. Erstmals kurz nach Mitternacht konnten die beiden deutlich Alkoholisierten in der Antonstraße angetroffen und von der Polizei zur Ruhe ermahnt werden. Dies zeigte offenbar nur wenig Wirkung, denn gegen 1 Uhr riefen Zeugen abermals die Polizei, nachdem sich das Duo am Leopoldplatz weiterstritt. Während die Frau beim Erkennen des Streifenwagens wegrannte, nahmen die Beamten den 35-jährigen Mann zur Verhinderung weiterer Störungen der Nachtruhe in Gewahrsam. Dabei half ihm auch seine schauspielerische Leistung nicht, bei der ärztlichen Untersuchung zur Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit eine Übelkeit vorzutäuschen, um so der Nacht in der Zelle zu entgehen. Das medizinische Personal kannte ihn bereits von ähnlichen Versuchen, sodass der Mann schließlich den Rest der Nacht in der Arrestzelle beim Polizeirevier verbringen musste. Eine entsprechende Gebührenrechnung folgt.

Krauchenwies

Alkoholisiert mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 28-jähriger Autofahrer, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am Donnerstagabend kontrolliert wurde. Aufgefallen war das Fahrzeug, nachdem die Kennzeichen offenbar keine Zulassungsstempel trugen, woraufhin die Streife den Wagen anhielt. Hier stellte sich nicht nur heraus, dass der Pkw seit Anfang Juli nicht mehr zugelassen und versichert war, sondern der 28-Jährige auch Anzeichen einer Alkoholisierung zeigte. Nachdem ein Vortest einen Atemalkoholwert von annähernd 1,4 Promille ergab, musste der Mann die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Ob er zusätzlich auch unter Drogen stand, muss die Blutuntersuchung ebenfalls noch ergeben. Der 28-Jährige gelangt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen die Zulassungs- und Versicherungspflicht zur Anzeige.

Ostrach

Unter Drogen Pkw gelenkt

Mutmaßlich unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stand ein 39-jähriger Autofahrer, der am späten Donnerstagabend von einer Polizeistreife des Reviers Bad Saulgau kontrolliert wurde. Nachdem die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann festgestellt hatten, reagierte ein angebotener Vortest positiv auf THC. Der 39-Jährige musste sich daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Er wird mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen.

Fulgenstadt

Grünstreifen brennt

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstagvormittag im Grünstreifen entlang der L 283 zwischen Fulgenstadt und Eichen ein Brand ausgebrochen. Dank der schnellen Entdeckung und einer raschen Intervention der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Maisfeld verhindert und das Feuer schnell gelöscht werden. Sachschaden entstand nicht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, bei der anhaltenden Trockenheit keinesfalls brennbare Gegenstände wie beispielsweise Zigarettenkippen aus dem Fahrzeug zu werfen. Diese könnten schnell zum Auslöser für derartige Vegetationsbrände werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell