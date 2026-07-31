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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 31.07.26

Herbertingen/Landkreis Sigmaringen (ots)

Zündelei ursächlich für Gebäudebrand

Ermittlern des Polizeireviers Bad Saulgau ist es zwischenzeitlich gelungen, die mutmaßliche Ursache für den Gebäudebrand am frühen Donnerstagmorgen in der Angerstraße in Herbertingen zu klären (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6323977). Zwei 10 und 12 Jahre alte Jungen stehen im Verdacht, am Abend vor dem Brandausbruch in dem Gebäude gezündelt zu haben. Eigenen Angaben zufolge hätten sie aber die Flammen gelöscht, bevor sie die Örtlichkeit verlassen hätten. Es muss angenommen werden, dass das Feuer im Laufe der Nacht wieder aufflammte und so zum Brand des Anwesens geführt hat. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen führt nun die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung weiter, die noch nicht abgeschlossen sind.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Ravensburg
Staatsanwalt Dr. Christian Weinbuch
Telefon: 0751 806-1344

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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