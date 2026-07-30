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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Großbrand fordert Sachschaden

Herbertingen/Landkreis Sigmaringen (ots)

Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich hat ein Brand am frühen Donnerstagmorgen in Herbertingen gefordert. Gegen 1 Uhr waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Dachstuhlbrand in die Angerstraße alarmiert worden. Vor Ort bestätigte sich das Meldebild, neben dem Dachstuhl eines derzeit leerstehenden Wohnhauses stand auch ein daran anschließender Lageranbau auf dem landwirtschaftlichen Anwesen im Vollbrand. Durch einen Großeinsatz der Feuerwehr konnte das Feuer rund eine Stunde später unter Kontrolle gebracht werden, dennoch brannten die betroffenen Gebäude vollständig nieder. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an. Personen wurden nach bisherigem Stand nicht verletzt. Insgesamt waren rund 150 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungs- und des Sanitätsdienstes, der Psychosozialen Notfallversorgung, des zuständigen Energieversorgers und der Polizei vor Ort. und Die Ursache für den Brandausbruch ist derzeit nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die das Polizeirevier Bad Saulgau führt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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