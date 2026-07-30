Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zwei E-Scooter-Fahrer berauscht aus dem Verkehr gezogen

Gleich zwei E-Scooter-Fahrer haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen aus dem Verkehr gezogen. Am Mittwochabend kontrollierte eine Streife einen 32-jährigen Mann in der Ehlersstraße. Ein Vortest hat dabei positiv auf THC und Kokain reagiert. In der Nacht zum Donnerstag stoppte die Polizei zudem einen 30-Jährigen in der Ailinger Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten erhebliche Alkoholausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Beide Männer mussten in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die beiden Scooter-Lenker müssen sich nun in entsprechenden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Friedrichshafen

Fahrzeug gerät nach Abkommen von der Fahrbahn in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 79-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr in der Länderöschstraße von der Fahrbahn abgekommen. Der Senior geriet über den Bordstein sowie einen Gehweg und fuhr sich schließlich im Gestrüpp an einem Waldrand fest. Da er in der Folge weiterhin Gas gab, überhitzten Motor und Getriebe seines Citroëns mutmaßlich so stark, dass der Wagen Feuer fing. Zwei aufmerksame Zeugen reagierten umgehend und zogen den 79-Jährigen rechtzeitig und unverletzt aus dem brennenden Fahrzeug. Die Feuerwehr konnte den Brand des Autos sowie der angrenzenden Bepflanzung rasch löschen. Am Pkw entstand Totalschaden, zudem wurde ein Flurschaden am Waldrand verursacht. Ein Abschleppdienst barg das ausgebrannte Wrack.

Friedrichshafen

Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Autofahrer im Verlauf des Mittwochvormittags auf dem Parkplatz am Hinteren Hafen in der Seestraße hinterlassen. Zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr touchierte der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Heck eines geparkten VW T-Cross. An der linken Hinterseite des Autos entstanden Kratzer sowie ein schwarzer Lackabrieb. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden.

Eriskirch / B 31

Auffahrunfall am Stauende

Rund 20.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Autos am Mittwochabend auf der B 31 zwischen Eriskirch und dem Mauernriedtunnel. Bei starkem Verkehrsaufkommen übersah gegen 18.15 Uhr der 55-jährige Fahrer eines VW Multivan in Fahrtrichtung Lindau ein Stauende und prallte auf den Audi einer 65-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den Audi einer vorausfahrenden 46-Jährigen geschoben. Alle Insassen blieben unverletzt. Der VW und der mittlere Audi waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Salem / Bermatingen

Polizei schnappt Fahrraddiebe - Pedelecs sichergestellt

Einen raschen Ermittlungserfolg hat das Polizeirevier Überlingen am Mittwochnachmittag verzeichnet. Nach dem Diebstahl zweier Pedelecs im Wert von über 8.000 Euro an einem Strandbad nahmen die Beamten einen 14-Jährigen fest und stellten beide Räder sicher. Zeugenhinweise führten die Polizisten auf die Spur zweier 14-Jähriger. Eine Streife stoppte einen der Jugendlichen in Salem auf einem der gestohlenen E-Bikes und stellte das zweite am Bahnhof in Bermatingen sicher. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt.

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