Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bedrohung mit Waffenattrappe führt zu Polizeieinsatz

Wegen eines Nachbarschaftsstreits in der Südstadt hat die Polizei am Mittwochabend eine Wohnung nach Waffen durchsucht. Ein 48-Jähriger zielte gegen 21.30 Uhr von seinem Fenster aus mit einer Gewehrattrappe auf eine Frau und zwei Kinder im Garten und bedrohte diese. Der Mann ließ sich nach einem kurzen Gespräch widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten neben der Attrappe zahlreiche Hieb- und Stichwaffen sowie Pfefferspray und Schlagstöcke. Die Waffen wurden sichergestellt und der Waffenbehörde übergeben. Gegen den 48-Jährigen wird nun unter anderem wegen Bedrohung sowie möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz ermittelt.

Ravensburg

Unbekannte beschädigen Bäume auf der Veitsburg

Mit einem axtähnlichen Gegenstand haben Unbekannte im Verlauf der vergangenen Woche mehrere Bäume im Bereich der Veitsburg beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen Mittwoch, dem 22.07., und Freitag, dem 24.07., größere Holzstücke aus den Baumstämmen heraus. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Feuer am Waldrand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr nahe der Karmeliterstraße ein Brand am Waldrand ausgebrochen. Dabei verkohlte unter anderem ein Baum bis in rund zehn Metern Höhe. Zeugen bemerkten das Feuer, unternahmen erste Löschversuche und verständigten die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg rückte an und löschte den Brand schließlich vollständig. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Ravensburg aufgenommen.

Weingarten

Polizei zieht Bilanz nach Verkehrskontrolle

Gleich mehrere Verstöße hat das Polizeirevier Weingarten bei einer rund zweistündigen Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag in der Friedhofstraße festgestellt. Zwischen 10 Uhr und 12.15 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte gezielt den fließenden Verkehr. Dabei leiteten sie unter anderem zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Nutzung des Mobiltelefons am Steuer sowie drei Verfahren wegen Missachtung der Gurtpflicht ein. Bei einem Fahrzeug war zudem die Hauptuntersuchung überfällig. Ein 28-jähriger Autofahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Gegen ihn sowie gegen den 32-jährigen Fahrzeughalter, der die Fahrt auf dem Beifahrersitz duldete, wurden entsprechende Strafverfahren wegen Fahrens beziehungsweise Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Baienfurt / B 32

Auto beim Abbiegen übersehen

Rund 26.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am frühen Donnerstagmorgen auf der B 32 im Bereich der B 30-Anschlussstelle Niederbiegen. Gegen 5.30 Uhr beabsichtigte ein 55-jähriger Toyota-Fahrer, von der B 32 nach links auf die B 30 einzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Opel eines 37-Jährigen, der auf der B 32 in Richtung Weingarten unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Sowohl der Toyota als auch der Opel waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

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