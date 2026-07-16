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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 41-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Stockach-Mühlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am 14.07.2026 konnte durch einen Förster in einem Waldstück zwischen Kanzach und Herbertingen-Marbach, Lkr. Biberach, ein verlassenes Waldcamp entdeckt werden. Bei diesem Camp befanden sich ein Fahrradanhänger sowie persönliche Gegenstände eines Mannes. Augenscheinlich ist das Camp bereits seit mehreren Tagen verlassen.

Bei den Ermittlungen zu dem Bewohner des Camps konnte festgestellt werden, dass es sich um einen 41-jährigen Mann handelt, der in Stockach-Mühlingen, Lkr. Konstanz, wohnhaft ist. Dieser befindet sich nach Angaben der Angehörigen mit seinem E-Bike und einem Campingfahrradanhänger auf Reisen.

Von dem 41-Jährigen fehlt derzeit jede Spur. Eventuell könnte er mit seinem E-Mountainbike unterwegs sein.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist etwa 180 cm groß, von hagerer Gestalt, trägt einen Vollbart und hat lange Haare, oft zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Ein Bild des 41-Jährigen ist im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-saulgau-vermisstenfahndung/

Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, oder beim Polizeirevier Riedlingen, Tel. 07371 938-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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