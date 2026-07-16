Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Bedienfehler beim Parken führt zu Unfall

Ein Bedienfehler beim Parken hat am Mittwochvormittag zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Klinikums in der Hohenzollernstraße geführt. Der 91-jährige Lenker eines VW wollte gegen 10 Uhr sein Fahrzeug in Betrieb nehmen und verlor dabei offenbar die Kontrolle über die Pedale. Der Wagen machte einen Satz nach vorne, durchbrach einen Zaun, fuhr ein Stück die Böschung hinab und kam dort in instabiler Lage zum Stehen. Während sich der Senior selbst unverletzt aus dem Wagen befreien konnte, sicherte die alarmierte Feuerwehr das Fahrzeug gegen weiteres Abrutschen und barg schließlich den VW. Der geschätzte Gesamtsachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Pfullendorf

Nach tödlichem Unfall vom 24.06.26 weitere Zeugen gesucht

Nach dem Verkehrsunfall vom 24.06.26 in der Straße Zum Eichberg, an dessen Folgen die 84-jährige Beifahrerin zwischenzeitlich verstorben ist (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6312526), sucht die Verkehrspolizei weitere Zeugen. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen wurde bekannt, dass kurz vor dem Unfall Personen an der Unfallörtlichkeit vorbeigelaufen sind, die möglicherweise das spätere Geschehen mitbekommen haben. Außerdem hat eine Frau Erste Hilfe geleistet, die der Polizei bislang ebenfalls noch nicht bekannt ist. Die Verkehrspolizei Sigmaringen bittet daher diese Zeugen, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Unfall zwischen E-Scooter und Pkw

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Pkw ist am Mittwochabend eine Person leicht verletzt worden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge stieß kurz nach 18 Uhr der 20-jährige Lenker des Elektrorollers an der Ecke Am Litzelbacherweg/ Otterswangerstraße mit dem Auto einer 29-Jährigen zusammen. Hierdurch zog sich der 20-Jährige leichte Blessuren zu und wurde zur weiteren Abklärung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Aach-Linz

Unfall beim Überholen fordert Sachschaden

Ein Unfall im Zuge eines Überholvorgangs hat am Mittwochmittag auf der L 195 zwischen Aach-Linz und Herdwangen einen Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro gefordert. Kurz vor 13 Uhr wollte der 76-jährige Lenker eines Skoda zum Überholen eines vor ihm in Richtung Herdwangen fahrenden Lkw ansetzen und übersah dabei, dass er seinerseits bereits von der 69-jährigen Lenkerin eines Wohnmobils überholt wurde. Beim Ausscheren streiften sich die beiden Fahrzeuge, verletzt wurde niemand.

Beuron

Polizei ermittelt wegen Kraftfahrzeugrennen

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen wegen des Verdachtes eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens müssen zwei Motorradfahrer rechnen, die am Sonntagnachmittag der Vorwoche (05.07.) in Hausen im Tal von einer Geschwindigkeitsmessanlage aufgezeichnet wurden. Während einer der beiden Biker bei zulässigen 30 km/h mit gut 150 km/h gemessen wurde, fuhr der zweite Fahrer mit 100 km/h durch die Messanlage. Die Ermittlungen der Polizei zu den beiden Tatverdächtigen dauern an.

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