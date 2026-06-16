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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Einem 82-jährigen Autofahrer wird vorgeworfen, in der Innenstadt die Vorfahrt missachtet und damit einen Unfall verursacht zu haben. Der Mann war am Montagvormittag auf der Logenstraße unterwegs und wollte links in die Eisenbahnstraße abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 60-Jährigen, der ihm mit seiner Kawasaki aus der Barbarossastraße entgegenkam. Der Motorradfahrer musste eine Notbremsung machen, um eine Kollision der beiden Fahrzeuge zu verhindern. Das gelang ihm zwar, allerdings fiel er von seiner Maschine und stürzte auf die Eisenbahnstraße. Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen, lehnte aber eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Seine 800er Kawasaki war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Am Auto entstand kein Schaden. Auf der Straße gab es durch den Unfall Ölflecken, die von der Feuerwehr entfernt wurden. Der 82-Jährige muss sich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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