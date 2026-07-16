Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Senior entgeht knapp größerem Vermögensschaden bei Anlagebetrug

Nur knapp ist ein 75-Jähriger am Montag dem Verlust seines Ersparten an sogenannte Anlagebetrüger entgangen. Der Senior wurde im Internet auf eine lukrative Geldanlage mit einem Einsatz von nur 250 Euro aufmerksam. Er überwies den Betrag in der Folge und wurde im weiteren Verlauf telefonisch von einem vermeintlichen Broker kontaktiert. Dieser stellte ihm noch höhere Gewinne bei weiteren Geldanlagen in Aussicht. Als sich eine weitere angebliche Brokerin bei dem 75-Jährigen meldete, gewährte er dieser Zugriff auf seinen Rechner. Dabei versuchte die Betrügerin, einen niedrigen fünfstelligen Betrag vom Konto des Seniors abzubuchen. Dessen Hausbank wurde jedoch auf den ungewöhnlichen Abbuchungsversuch aufmerksam und verhinderte die Überweisung. Die Polizei ermittelt nun wegen Anlagebetrugs und warnt erneut ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. Die Opfer werden im Internet und den sozialen Medien von den Betrügern mit marktunüblich hohen Renditen bei nur geringem Einsatz angelockt. Dabei nutzen die Täter oft gefälschte Handelsplattformen und missbrauchen seriöse Unternehmensnamen. In der Folge animieren sie ihre Opfer dazu, weitere, teils hohe Geldbeträge anzulegen. Veranlassen die Geschädigten im weiteren Verlauf die Auszahlung ihres Geldes, fordern die Betrüger oft weitere Geldbeträge für angebliche Gebühren oder brechen den Kontakt ab. Das meist ins Ausland überwiesene Geld ist in der Folge unwiederbringlich verloren. Die Ermittler raten dazu, Angehörige und Bekannte hinsichtlich der Betrugsmasche zu sensibilisieren. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt auf ihrer Homepage eine Übersicht über seriöse Unternehmen sowie Warnungen vor unseriösen Anbietern zur Verfügung.

Weingarten

Person in psychischem Ausnahmezustand löst Polizeieinsatz aus

Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 53-Jähriger am Donnerstagnachmittag in einem Wohngebiet ausgelöst. Zeugen hatten kurz nach 13.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil sich der 53-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand in seiner Dachgeschosswohnung eingeschlossen hatte. Beim Versuch, Kontakt mit dem 53-Jährigen aufzunehmen, bedrohte dieser eine Polizeistreife mit einer augenscheinlichen Schusswaffe. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der umliegenden Polizeireviere, der Verkehrspolizei und der Polizeihundeführer umstellten in der Folge das Gebäude und sperrten die Straße ab. Der deutlich alkoholisierte 53-Jährige konnte von den Beamten schließlich dazu bewegt werden, unbewaffnet das Haus zu verlassen. Er wurde in der Folge mit Unterstützung eines Polizeihundes widerstandslos festgenommen und aufgrund seines psychisch auffälligen Zustands in eine Fachklinik gebracht. Die Beamten fanden in der Wohnung des Mannes eine Schreckschusswaffe, die sie sicherstellten. Gegen den 53-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt.

Bad Waldsee

Falsche Bankmitarbeiterin räumt Konto ab

Rund 12.000 Euro hat eine falsche Bankmitarbeiterin am Dienstag vom Konto eines 46-Jährigen abgeräumt. Die Unbekannte kontaktierte den Mann telefonisch und gab sich als Angestellte der Hausbank des 46-Jährigen aus. Dieser schöpfte zunächst keinen Verdacht und gab am Telefon vertrauliche Daten heraus, mit denen die Frau Zugriff auf sein Konto erlangte und mehrere Überweisungen tätigte. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und weist darauf hin, dass Bankmitarbeiter niemals am Telefon sensible Daten erfragen. Seien Sie daher misstrauisch, auch wenn Ihnen im Display die Telefonnummer Ihrer Hausbank angezeigt wird. Beenden Sie das Gespräch, nehmen Sie mit den Ihnen bekannten Rufnummern Kontakt mit ihrem Kundenberater auf und erstatten Sie im Betrugsfall Anzeige bei der Polizei.

Bad Waldsee

Handy am Steuer - Polizei führt Kontrollen durch

Bei Verkehrskontrollen haben Beamte des Polizeireviers Weingarten am Mittwochvormittag insgesamt sechs Autofahrer gestoppt, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedient haben. Auf sie kommt nun ein empfindliches Bußgeld zu. Für einen 44-Jährigen hat das Tippen auf seinem Smartphone während der Fahrt nun auch strafrechtliche Konsequenzen: er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Die Polizei weist darauf hin, dass die Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer nicht nur ein Bußgeld nach sich zieht, sondern auch eine Unfallgefahr darstellt. Während des Blicks auf das Display ist der Fahrer abgelenkt und sieht nicht, was vor ihm passiert. Wer beispielsweise bei Tempo 50 eine Nachricht nur zwei Sekunden lang checkt, ist 30 Meter lang quasi im Blindflug unterwegs und stellt damit eine nicht zu unterschätzende Gefahr für den Straßenverkehr dar.

Wangen

Gezündelt - Polizei ermittelt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Wangen, nachdem bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen im Bereich des Waldkindergartens im Lehmgrubenweg gezündelt haben. Die Unbekannten entzündeten auf der Treppe eines Bauwagens ein Bekleidungsstück, wodurch die Stufen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Glücklicherweise geriet weder der Bauwagen noch der Wald in Brand. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern nehmen die Ermittler unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Polizei und Ordnungsamt führen Testkäufe durch

Ernüchternd fiel die Bilanz sogenannter Testkäufe aus, die das Polizeirevier Wangen am Mittwoch- und am Donnerstagvormittag zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Wangen durchgeführt hat. Von insgesamt 14 überprüften Betrieben gelang es zwei jugendlichen Testkäufern an 9 Verkaufsstellen im Stadtgebiet, branntweinhaltige Getränke zu erwerben. Auf die Verkäufer kommt nun ein empfindliches Bußgeld zu.

Wolfegg

Diebe tricksen Verkaufspersonal aus

Vier bislang unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Alttanner Straße auf dreiste Art und Weise das Verkaufspersonal ausgetrickst und Zigaretten entwendet. Während drei der Täter gegen 15.30 Uhr zwei Angestellte ablenkten, machte sich der Vierte am verschlossenen Zigarettenschrank zu schaffen und stahl daraus Zigaretten im Wert von rund 2.000 Euro. In der Folge ergriffen die vier Männer die Flucht. Ein bislang unbekannter Zeuge gab den Verkäuferinnen gegenüber an, dass die Täter mutmaßlich mit einem schwarzen BMW mit Lindauer (LI-) Kennzeichen wegfuhren. Der Polizeiposten Vogt bittet daher den Zeugen sowie weitere Personen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Tätern mit südländischem Erscheinungsbild im Alter zwischen 45 und 60 Jahren geben können, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

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