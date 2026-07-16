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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pedelec-Fahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitten hat eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Klufterner Straße und der Dornierstraße. Ein 69-jähriger VW-Lenker befuhr die Dornierstraße und übersah beim Rechtsabbiegen in die Klufterner Straße die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Zweiradlenkerin. Durch die Kollision stürzte die 61-Jährige und zog sich Schürfwunden zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Am VW des Unfallverursachers entstand an der Frontstoßstange ein Sachschaden von rund 500 Euro. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Kressbronn am Bodensee

Baum stürzt auf Wohnmobile

Infolge eines heftigen Gewitters ist am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr auf einem Campingplatz im Bereich "Zum Seglerhafen" ein Baum umgestürzt und auf mehrere Campingfahrzeuge gefallen. Der rund 30 Meter lange Baum brach durch die Sturmböen mittig ab und begrub die Fahrzeuge unter sich. Eine Familie, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in einem der betroffenen Wohnmobile befand, konnte sich selbstständig und unverletzt ins Freie retten. Insgesamt wurden durch den Vorfall vier Wohnmobile erheblich beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Meckenbeuren

Unfallflucht nach Kollision mit Lastenrad - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr an der Einmündung Moosstraße / Hauptstraße sucht der Polizeiposten Meckenbeuren nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Lastenradfahrer zwängte sich zwischen zwei verkehrsbedingt wartenden Autos hindurch und touchierte dabei den Hyundai einer 39-jährigen Autofahrerin. Nach einem kurzen Streitgespräch flüchtete der Radler unerlaubt in Richtung Büfangweg und hinterließ am Pkw einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der gesuchte Fahrer ist etwa 50 bis 55 Jahre alt, von kräftiger Statur, hat einen Bart und sprach Deutsch ohne Dialekt. Er trug ein gelbes Radtrikot, einen Helm sowie eine Fahrradbrille und war mit einem Lastenrad unterwegs, in dessen vorderem Korb sich eine auffällige, große Lautsprecherbox befand. Hinweise zu dem Radfahrer nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen. Insbesondere der noch unbekannte Autofahrer, der zum Unfallzeitpunkt links neben der Geschädigten wartete, wird gebeten, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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