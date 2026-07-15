Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Unwetter verursachen Schäden - eine Verletzte

Schwere Gewitter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Polizei und Feuerwehr auf Trab gehalten, eine 43-jährige Frau wurde leicht verletzt. In Aitrach schlug kurz vor 22 Uhr der Blitz ein, sodass mehrere Stromkästen verschmorten und teils Stichflammen aus Steckdosen in den Häusern gemeldet wurden. Die 43-Jährige hielt zu diesem Zeitpunkt ihr Smartphone, das zum Laden an der Steckdose angeschlossen war, in der Hand. Sie erhielt einen Stromschlag und begab sich in der Folge selbstständig in ein Krankenhaus. Auch bei Karsee schlug der Blitz gegen Mitternacht in einen Strommasten ein, was zu einer Verschmorung eines Trafos im Lange-Furt-Weg in Vogt führte. Während der Reparaturarbeiten waren einige Haushalte zeitweise ohne Strom. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere 10.000 Euro beziffert. Auch auf den Straßen im Landkreis sorgten umgefallene Bäume für kurzzeitige Verkehrsbehinderungen.

Horgenzell

Fahrzeug überschlägt sich

Leichte Verletzungen hat eine 60-jährige Mazda-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 13 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Schachen und Görtbild erlitten. Die Frau geriet aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Wagen gegen einen Baum. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Die 60-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Da zunächst von schweren Verletzungen ausgegangen wurde, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Mazda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehrerer tausend Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Grünkraut

Einbrecher unterwegs

Bislang unbekannte Einbrecher haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Sportheim in der Tulpenstraße sowie in das Jugendhaus in der Bodnegger Straße eingebrochen. An beiden Gebäuden schlugen die Täter jeweils ein Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Während die Unbekannten im Sportheim Bargeld und Snacks entwendeten, fanden sie im Jugendhaus offenbar nichts Stehlbares. Der Sachschaden wird jeweils auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei prüft derzeit, ob die beiden Einbrüche zusammenhängen. Personen, die in der Tatnacht in Zusammenhang mit den Einbrüchen Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Weingarten

Seniorin übergibt nach Schockanruf Erspartes an Betrüger

Eine Welle von sogenannten Schockanrufen verzeichnet das Polizeipräsidium Ravensburg in den vergangenen Tagen und warnt erneut ausdrücklich vor dieser Betrugsform. Einer Seniorin aus Weingarten wurde ein solcher Anruf am Dienstagnachmittag zum Verhängnis. Die Frau wurde von einem angeblichen Arzt telefonisch kontaktiert, der vorgab, die Tochter der Seniorin sei so schwer an Krebs erkrankt, dass nur eine Behandlung in der Schweiz helfen würde. Dafür sei jedoch eine Summe in Höhe von 150.000 Euro zu bezahlen. Die Seniorin schenkte dem vermeintlichen Mediziner Glauben und übergab in der Folge einem angeblichen Geldboten Bargeld in Höhe von 50.000 Euro. Erst danach kontaktierte sie ihre Tochter, die wohlauf war, und erkannte den Betrug. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ravensburg ermittelt wegen Bandenbetrugs und rät dringend, insbesondere lebensältere Angehörige zu sensibilisieren.

Bad Waldsee

Unbekannte entwenden Kleinkraftrad

Ein grün-schwarz lackiertes Kleinkraftrad haben bislang unbekannte Täter am Montag zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr von einem Grundstück in der Steinenberger Straße entwendet. Die Cross-Maschine war nicht mehr fahrtüchtig, weshalb die Ermittler des Polizeipostens Bad Waldsee nicht ausschließen, dass diese von den Tätern mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Hinweise zu dem Diebstahl sowie zum Verbleib des Kleinkraftrads nehmen die Beamten unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Wangen

Fahrzeug beim Ausparken gestreift

Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Freitagabend an einem Opel verursacht, der im Friedhofweg abgestellt war. Offenbar streifte der Unbekannte den Opel beim Ausparken vorne links und fuhr im Anschluss weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die den Unfall zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beobachtet haben oder die Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen

Kupferdiebe räumen Gräber ab

Kupferdiebe haben am vergangenen Wochenende auf dem Friedhof St. Wolfgang zahlreiche Kupferdächer von Grabkreuzen abmontiert und zur Abholung bereit gelegt. Ein Zeuge fand das Kupfer am Dienstagmorgen und verständigte die Polizei. Noch unklar ist, warum die Täter das Diebesgut liegen ließen und nicht abholten. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, sowie Geschädigte, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer

Weil seine Beifahrerin sowie ein Kind auf der Rückbank nicht angeschnallt waren, haben Beamte des Polizeipostens Isny am Dienstagnachmittag einen 44-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er durfte nicht mehr weiterfahren und wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Auch der Halter des Wagens muss nun mit einer Strafanzeige rechnen, weil er das Fahrzeug dem 44-Jährigen überlassen hat.

Aitrach

Flasche auf Autobahn geworfen - Verkehrspolizei bittet um Hinweise

Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr haben Beamte der Verkehrspolizei Kißlegg eingeleitet, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Dienstag kurz vor 15 Uhr eine Flasche auf die A 96 geworfen hat. Ein 43-Jähriger war mit seinem Pkw in Richtung Memmingen unterwegs, als der Unbekannte von einer Brücke kurz vor der Anschlussstelle Aitrach eine Flasche auf die Fahrbahn warf. Der 43-Jährige sowie nachfolgende Fahrzeuglenker mussten stark abbremsen und ausweichen, um nicht getroffen zu werden. Trotz einer sofortigen Fahndung konnte die Polizei den als etwa 20 Jahre alt beschriebenen dunkelhaarigen Flaschenwerfer nicht mehr antreffen. Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, mögen sich unter Tel. 07563/9099-0 bei den Ermittlern melden.

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