Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision

Unterankenreute/Landkreis Ravensburg (ots)

Schwerere Verletzungen haben sich die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag auf der L 317 zwischen Unterankenreute und Wolfegg zugezogen. Aus noch unklarer Ursache geriet ein 67 Jahre alter Renault-Fahrer gegen 12.40 Uhr in Fahrtrichtung Unterankenreute auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in den entgegenkommenden Skoda eines 25-Jährigen. Der Renault kam infolge der wuchtigen Kollision auf dem Fahrzeugdach zum Liegen, der 25-Jährige im Skoda musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Beide Unfallbeteiligte wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den erheblich beschädigten Pkw dürfte Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis gegen 15 Uhr für den übrigen Verkehr voll gesperrt.

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