Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Tätliche Auseinandersetzung

Eine Auseinandersetzung zwischen einer größeren Personengruppe im Bereich Leopoldplatz / Prinzengarten haben am Donnerstagabend mehrere Zeugen der Polizei gemeldet. Nach sofortiger Intervention durch die Einsatzkräfte gegen 20 Uhr stellte sich heraus, dass es zwischen zwei jeweils 17-jährigen Jugendlichen mutmaßlich aufgrund einer vorangegangenen Beleidigung zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen war. In deren Verlauf sollen sich beide zunächst mit Fäusten und später mittels einer Glasflasche traktiert haben. Außerdem sollen beide auch mit Messern gedroht und in einem Fall auch versucht haben, den anderen zu treffen. Einer der Kontrahenten wurde durch den Schlag mit der Glasflasche leicht verletzt und später vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Da der betroffene 17-Jährige sich auch den Einsatzkräften gegenüber nach wie vor äußerst aggressiv zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in der Arrestzelle verbringen. Die weiteren Umstehenden waren nach derzeitigem Stand nicht unmittelbar in die Auseinandersetzung verwickelt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen des Verdachts der wechselseitig begangenen gefährlichen Körperverletzung und versucht, den genauen Tatablauf zu klären.

Sigmaringen

Betrunken im Straßenverkehr

Deutlich alkoholisiert war ein 43-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am frühen Donnerstagabend im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Nachdem der Mann bei der Überprüfung deutliche Auffälligkeiten zeigte, ergab ein Alkoholvortest bei ihm einen Wert von über 1,5 Promille. Der 43-Jährige musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe und den Beamten seinen Führerschein abgeben. Er gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Hettingen

Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 16-jähriger Motorroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Straße "Tunnelhalde". Die 33-jährige Lenkerin eines VW, die ortsauswärts fuhr, missachtete nach derzeitigem Stand gegen 12.15 Uhr die Vorfahrt des von rechts kommenden Rollerfahrers und stieß mit diesem zusammen. Hierdurch zog sich der Jugendliche eine leichte Verletzung zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro.

Stetten a. k. M.

Kletterer stürzt ab und stirbt

Tödliche Verletzungen hat ein 58-jähriger Kletterer bei einem Absturz am Schaufelsen bei Neidingen am Donnerstagabend erlitten. Den bisherigen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Sigmaringen zufolge war der Mann alleine in der Wand unterwegs, als er gegen 18.30 Uhr aus bislang nicht geklärter Ursache aus größerer Höhe zu Boden fiel. Von Zeugen, die in der Nähe beim Klettern waren und den Sturz hörten, wurden daraufhin die Rettungskräfte alarmiert, die mit einem Großaufgebot zum Einsatzort ausrückten. Trotz der Bemühungen von Feuerwehr, Bergwacht und einem Notarzt, der mittels Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, erlag der 58-Jährige noch vor Ort seinen erlittenen Verletzungen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf sind noch nicht abgeschlossen.

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