Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen / Meckenbeuren

Radfahrerin bei Kollision schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwere Verletzungen erlitten hat eine 37-jährige Rennradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der K 7731. Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer und die Radfahrerin hielten zunächst hintereinander verkehrsbedingt an der Einmündung zur K 7732 in Fahrtrichtung Brochenzell. Als beide Beteiligten wieder anfuhren, übersah der Autofahrer die 37-Jährige. Der Mercedes kollidierte seitlich mit dem Rennrad, woraufhin die Frau zu Boden stürzte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde die Radfahrerin nach einer Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. An dem Pkw und dem Rennrad entstand ein Sachschaden von jeweils rund 500 Euro. Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Friedrichshafen

Baustellenleuchte entwendet

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende im Fallenbrunnen eine Baustellenleuchte gestohlen. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh machten sie sich an einem Absperrgitter auf Höhe der dortigen Bushaltestelle zu schaffen. Sie erhitzten die Kunststoffhalterung einer sogenannten Nissenleuchte so lange, bis sich die LED-Leuchte abreißen ließ. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen prüft Zusammenhänge zu einem ähnlichen Diebstahl Ende April an gleicher Stelle. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Betrüger erbeuten Gold und Bargeld bei Schockanruf

Ein Senior ist am Mittwochnachmittag im Ortsteil Laimnau auf die perfide Masche von Telefonbetrügern hereingefallen und hat dabei ein Vermögen verloren. Die unbekannten Täter kontaktierten den Mann über Festnetz und gaben vor, seine Tochter sei schwer erkrankt und benötige dringend teure Medikamente aus der Schweiz. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger das Opfer dazu, Goldbarren und Bargeld im hohen fünfstelligen Betrag bereitzustellen. Gegen 17.45 Uhr übergab der Senior die Wertsachen vor seinem Wohnanwesen an eine unbekannte Abholerin. Die Frau wird als etwa 40 Jahre alt mit langen dunklen Haaren beschrieben und entfernte sich nach der Übergabe fußläufig in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich Laimnau verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend dazu, bei Forderungen nach Geld oder Wertgegenständen am Telefon sofort aufzulegen und eigenständig Kontakt zu den Angehörigen aufzunehmen. Weitere Verhaltenshinweise zu dieser und ähnlichen Betrugsmaschen bietet die Internetseite www.polizei-beratung.de.

Überlingen

Auseinandersetzung am ZOB - Zeugen gesucht

Zwei Männer im Alter von 21 und 27 Jahren sind am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr am Omnibusbahnhof in eine handfeste Auseinandersetzung geraten. Nachdem Zeugen die aufeinander einschlagenden Kontrahenten getrennt hatten, verließ der ältere der beiden noch vor Eintreffen der Polizei die Örtlichkeit. Der leicht verletzte 21-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Den ebenfalls leicht verletzten 27-jährigen Tatverdächtigen trafen Polizeibeamte wenig später in der Notaufnahme eines Krankenhauses an. Da im Raum steht, dass bei dem Streit möglicherweise ein Schlagring im Spiel war, ermittelt das Polizeirevier Überlingen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

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