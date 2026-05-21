Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Jugendliche werfen Steine gegen Wohnungstüren - Zeugen gesucht

Nach einer Sachbeschädigung am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr an einem Mehrfamilienhaus im Max-Planck-Weg im Ortsteil Wiggenhausen sucht das Polizeirevier Friedrichshafen nach Zeugen. Zwei bis drei bislang unbekannte Jugendliche warfen einen faustgroßen Stein gegen zwei Wohnungseingangstüren. Die Bewohner wurden durch einen dumpfen Schlag aufmerksam. Als sie die Türen öffneten, konnten sie nur noch sehen, wie die dunkel gekleideten Jugendlichen zu Fuß flüchteten. An den Haustüren entstand durch den Wurf ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Betrunken Verkehrsinsel überfahren

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 29-jähriger Autofahrer, der am Mittwochabend am Ortseingang von Unterraderach einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war mit seinem Mitsubishi auf der K 7742 von Schnetzenhausen kommend unterwegs, als er am Ortseingang die dortige Verkehrsinsel überfuhr. Durch die Kollision wurde der Pkw unter anderem erheblich an der Ölwanne beschädigt, sodass die örtliche Feuerwehr ausrücken und eine rund 100 Meter lange Ölspur abstreuen musste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 29-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über 3,4 Promille. Daraufhin begleiteten die Beamten den Fahrer zu einer Blutprobe in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein behielten die Polizisten noch vor Ort ein. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich

Weil er deutlich alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs war, hat sich ein 43-jähriger Mann am Mittwochabend bei einem Sturz in der Eckenerstraße leichte Verletzungen zugezogen. Der Radfahrer verlor auf Höhe des Parkplatzes "Hinterer Hafen" die Kontrolle über sein Mountainbike und kam zu Fall. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und verständigte den Rettungsdienst sowie die Polizei. Die Streife bemerkte bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei dem 43-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung und zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt gegen den 43-Jährigen.

Friedrichshafen

Ablenkung am Steuer führt zu Auffahrunfall

Aufgrund von Ablenkung hat ein 25-jähriger Fahrer eines VW Caddy am Mittwochnachmittag kurz vor 18 Uhr in der Löwentaler Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Eine vor ihm fahrende 50-jährige BMW-Lenkerin war in Richtung Innenstadt unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Der 25-Jährige blickte in diesem Moment in seinen Rückspiegel, erkannte das stehende Fahrzeug zu spät und prallte gegen das Heck des BMW. Die 50-Jährige erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Der entstandene Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Bermatingen

Mit rund 1,5 Promille auf dem E-Scooter gestoppt

Die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus war die Folge für einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in Bermatingen. Eine Streife des Polizeireviers Überlingen stoppte den Mann und stellte bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Da ein Atemalkoholtest in der Folge einen Wert von rund 1,5 Promille ergab, ordneten die Beamten eine Blutentnahme im Krankenhaus an. Dem Mann wurde die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

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