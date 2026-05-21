Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Marktstand-Aktion des Referats Prävention in den Pfingstferien

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Landreise Ravensburg, Sigmaringen, Bodenseekreis (ots)

Alljährlich informiert das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg auf diversen Wochenmärkten über wichtige Themen der Verkehrs- und Kriminalprävention. Auch in den bevorstehenden Pfingstferien sind die Beamtinnen und Beamten mit ihrem mobilen Informationsstand in allen drei Landkreisen unseres Zuständigkeitsgebiets an den nachfolgenden Terminen unterwegs:

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Im Landkreis Sigmaringen:

- Dienstag, 26.05.2026, 08:00-13:00 Uhr, Wochenmarkt Pfullendorf

- Mittwoch, 27.05.2026, 08:00-13:00 Uhr, Wochenmarkt Bad Saulgau

- Donnerstag, 28.05.2026, 08:00-13:00 Uhr, Wochenmarkt Sigmaringen

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Im Bodenseekreis:

- Donnerstag, 28.05.25, 08.00 - 12.00 Uhr, Wochenmarkt Uhldingen

- Freitag, 29.05.26, 08.00 - 12.00 Uhr, Wochenmarkt Meersburg

- Mittwoch, 03.06.26, 08.00 - 12.00 Uhr, Wochenmarkt Überlingen

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Im Landkreis Ravensburg:

- Mittwoch, 27.05.2026, 08:00 bis 13:00 Uhr, Wochenmarkt Weingarten

- Donnerstag, 28.05.2026, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Wochenmarkt Isny

- Mittwoch, 03.06.2026, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Wochenmarkt Wangen im Allgäu

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Der Informationsstand ist für alle Interessierten ein kostenloser Service. Die Präventionsexpertinnen und -experten stehen zu allen erdenklichen Themenbereichen gerne Rede und Antwort, so beispielsweise

- warum das Tragen eines Fahrradhelmes lebenswichtig sein kann,

- zu Fragen rund um den neuen Bußgeldkatalog,

- zu Tipps und Empfehlungen in Sachen Einbruchschutz,

- zu allen Fragen rund um die vielfältigen Betrugsmaschen wie Enkeltrick und falscher Polizeibeamter, sie geben Tipps, wie man sich vor betrügerischen Anrufen oder WhatsApp-Nachrichten schützen kann.

Diverse Broschüren und Informationsmaterialien runden das Angebot ab.

Bitte beachten Sie: Bei widriger Witterung können Termine kurzfristig entfallen.

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