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PP Ravensburg: Marktstand-Aktion des Referats Prävention in den Pfingstferien

PP Ravensburg: Marktstand-Aktion des Referats Prävention in den Pfingstferien
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Landreise Ravensburg, Sigmaringen, Bodenseekreis (ots)

Alljährlich informiert das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg auf diversen Wochenmärkten über wichtige Themen der Verkehrs- und Kriminalprävention. Auch in den bevorstehenden Pfingstferien sind die Beamtinnen und Beamten mit ihrem mobilen Informationsstand in allen drei Landkreisen unseres Zuständigkeitsgebiets an den nachfolgenden Terminen unterwegs:

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Im Landkreis Sigmaringen:

   - Dienstag, 26.05.2026, 08:00-13:00 Uhr, Wochenmarkt Pfullendorf
   - Mittwoch, 27.05.2026, 08:00-13:00 Uhr, Wochenmarkt Bad Saulgau
   - Donnerstag, 28.05.2026, 08:00-13:00 Uhr, Wochenmarkt Sigmaringen

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Im Bodenseekreis:

   - Donnerstag, 28.05.25, 08.00 - 12.00 Uhr, Wochenmarkt Uhldingen
   - Freitag, 29.05.26, 08.00 - 12.00 Uhr, Wochenmarkt Meersburg
   - Mittwoch, 03.06.26, 08.00 - 12.00 Uhr, Wochenmarkt Überlingen

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Im Landkreis Ravensburg:

   - Mittwoch, 27.05.2026, 08:00 bis 13:00 Uhr, Wochenmarkt 
     Weingarten
   - Donnerstag, 28.05.2026, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Wochenmarkt 
     Isny
   - Mittwoch, 03.06.2026, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Wochenmarkt 
     Wangen im Allgäu

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Der Informationsstand ist für alle Interessierten ein kostenloser Service. Die Präventionsexpertinnen und -experten stehen zu allen erdenklichen Themenbereichen gerne Rede und Antwort, so beispielsweise

   - warum das Tragen eines Fahrradhelmes lebenswichtig sein kann,
   - zu Fragen rund um den neuen Bußgeldkatalog,
   - zu Tipps und Empfehlungen in Sachen Einbruchschutz,
   - zu allen Fragen rund um die vielfältigen Betrugsmaschen wie 
     Enkeltrick und falscher Polizeibeamter, sie geben Tipps, wie man
     sich vor betrügerischen Anrufen oder WhatsApp-Nachrichten 
     schützen kann.

Diverse Broschüren und Informationsmaterialien runden das Angebot ab.

Bitte beachten Sie: Bei widriger Witterung können Termine kurzfristig entfallen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Referat Prävention
Telefon: 0751 803-1042
E-Mail: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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