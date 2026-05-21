PP Ravensburg: Marktstand-Aktion des Referats Prävention in den Pfingstferien
Landreise Ravensburg, Sigmaringen, Bodenseekreis (ots)
Alljährlich informiert das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg auf diversen Wochenmärkten über wichtige Themen der Verkehrs- und Kriminalprävention. Auch in den bevorstehenden Pfingstferien sind die Beamtinnen und Beamten mit ihrem mobilen Informationsstand in allen drei Landkreisen unseres Zuständigkeitsgebiets an den nachfolgenden Terminen unterwegs:
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Im Landkreis Sigmaringen:
- Dienstag, 26.05.2026, 08:00-13:00 Uhr, Wochenmarkt Pfullendorf
- Mittwoch, 27.05.2026, 08:00-13:00 Uhr, Wochenmarkt Bad Saulgau
- Donnerstag, 28.05.2026, 08:00-13:00 Uhr, Wochenmarkt Sigmaringen
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Im Bodenseekreis:
- Donnerstag, 28.05.25, 08.00 - 12.00 Uhr, Wochenmarkt Uhldingen
- Freitag, 29.05.26, 08.00 - 12.00 Uhr, Wochenmarkt Meersburg
- Mittwoch, 03.06.26, 08.00 - 12.00 Uhr, Wochenmarkt Überlingen
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Im Landkreis Ravensburg:
- Mittwoch, 27.05.2026, 08:00 bis 13:00 Uhr, Wochenmarkt Weingarten
- Donnerstag, 28.05.2026, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Wochenmarkt Isny
- Mittwoch, 03.06.2026, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr, Wochenmarkt Wangen im Allgäu
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Der Informationsstand ist für alle Interessierten ein kostenloser Service. Die Präventionsexpertinnen und -experten stehen zu allen erdenklichen Themenbereichen gerne Rede und Antwort, so beispielsweise
- warum das Tragen eines Fahrradhelmes lebenswichtig sein kann,
- zu Fragen rund um den neuen Bußgeldkatalog,
- zu Tipps und Empfehlungen in Sachen Einbruchschutz,
- zu allen Fragen rund um die vielfältigen Betrugsmaschen wie Enkeltrick und falscher Polizeibeamter, sie geben Tipps, wie man sich vor betrügerischen Anrufen oder WhatsApp-Nachrichten schützen kann.
Diverse Broschüren und Informationsmaterialien runden das Angebot ab.
Bitte beachten Sie: Bei widriger Witterung können Termine kurzfristig entfallen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ravensburg
Referat Prävention
Telefon: 0751 803-1042
E-Mail: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de
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