Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Unter Drogeneinfluss gefahren

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 34-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am späten Mittwochabend in Gammertingen kontrolliert wurde. Nachdem der Mann im Gespräch deutliche Auffälligkeiten zeigte, schlug ein daraufhin durchgeführter Vortest positiv auf THC an. Der 34-Jährige musste sich in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen, deren Auswertung nun über den weiteren Verlauf des Ordnungswidrigkeitenverfahrens entscheiden wird. Seine Fahrt durfte er zunächst nicht fortsetzen.

Gammertingen

Sachschaden nach Unfall mit Linienbus

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw am Mittwochabend ist Sachschaden entstanden. Kurz nach 18 Uhr befuhr der 40-jährige Busfahrer die Dresdener Straße und streifte in einer scharfen Linkskurve den entgegenkommenden Audi eines 19-Jährigen. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ob beide Fahrzeuge zum Unfallzeitpunkt in Bewegung waren, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ostrach

Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Sachschaden von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der L 286 zwischen Ostrach und Hoßkirch entstanden. Kurz vor 10 Uhr übersah der 38-jährige Lenker eines Lkw beim Einbiegen in die Landesstraße in Höhe Oberweiler den von rechts kommenden Audi eines vorfahrtsberechtigten 27-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurde insbesondere der Pkw erheblich beschädigt, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

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