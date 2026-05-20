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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag in der Ludwig-Uhland-Straße verursacht und beging anschließend Fahrerflucht. Zwischen 7 Uhr und 14.30 Uhr touchierte der Unbekannte einen geparkten Mercedes an der Stoßstange. Um die fällige Schadensregulierung kümmerte sich der Unfallverursacher jedoch nicht. Das Polizeirevier Ravensburg hat nun Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Personen, die die Kollision möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Horgenzell

Verkehrskontrolle

Eine Verkehrskontrolle hatte am Dienstagabend für einen 37 Jahre alten Autofahrer die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus zur Folge. Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg stoppte den Fahrer und stellte bei ihm Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Nachdem ein Drogenvortest den Verdacht erhärtete und auf Cannabis anschlug, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Probe bestätigen, kommen auf den 37-Jährigen ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zu. Seinen Wagen musste der Mann stehen lassen.

Isny im Allgäu

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Nach einer Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen am Dienstagabend am Busbahnhof ermittelt das Polizeirevier Wangen im Allgäu wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Teenager trafen nach bisherigen Erkenntnissen zufällig aufeinander und waren bereits in der Vergangenheit in Streit geraten. Nachdem ein Beteiligter wohl unvermittelt zuschlug und sich der Angegriffene zur Wehr setzte, soll der Dritte mit Pfefferspray gesprüht haben. Ein Busfahrer ging dazwischen und wurde ebenfalls vom Pfefferspray getroffen. Die Beteiligten wurden oberflächlich leicht verletzt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Wangen im Allgäu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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