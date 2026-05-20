Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter bedrängt Mädchen

Nachdem ein Unbekannter an der Uferpromenade ein Mädchen bedrängt haben soll, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht Zeugen. Die Elfjährige war am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Bereich des Moleturms mit Freundinnen unterwegs, als die Gruppe einen Passanten nach dem Weg fragte. Nach einem kurzen Gespräch wollten die Kinder weitergehen. Der Unbekannte soll ihnen jedoch gefolgt und die Elfjährige unvermittelt umarmt und ihr auf den Kopf geküsst haben. Danach entfernte sich der Mann. Der Gesuchte wird als auffallend groß, schlank und mit einem nordafrikanischen Erscheinungsbild beschrieben. Personen, die die Situation beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 auf dem Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Betrunkene Fahrradfahrerin ohne Licht unterwegs

Eine deutlich alkoholisierte Fahrradfahrerin hat eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen in der Nacht zum Mittwoch aus dem Verkehr gezogen. Die 42-Jährige war kurz vor Mitternacht in der Löwentaler Straße komplett ohne Beleuchtung und in Schlangenlinien unterwegs, weshalb die Beamten sie stoppten. Bei der Kontrolle schlug den Polizisten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Die Frau musste ihr Fahrrad stehen lassen und die Beamten zu einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Oberteuringen

Spiegelstreifer im Begegnungsverkehr - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf der L 290 sucht das Polizeirevier Friedrichshafen den Verursacher sowie Zeugen. Eine 26-jährige Audi-Fahrerin war von Wolketsweiler kommend in Richtung Hefigkofen unterwegs, als ihr ein anderer Verkehrsteilnehmer entgegenkam. Da dieser mit seinem Fahrzeug mutmaßlich zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr, kollidierte er im Vorbeifahren mit dem Außenspiegel des Audi. Der Unfallverursacher suchte im Anschluss das Weite. Am Wagen der Geschädigten riss durch den Aufprall der linke Außenspiegel ab. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Transporter gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise zum Unfall und dem unbekannten Unfallbeteiligten nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang / Deggenhausertal

Unbekannte schießen auf Katze und Fischreiher

Wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz ermitteln der Polizeiposten Tettnang und das Polizeirevier Überlingen. In Tettnang-Kau wurde vergangene Woche zwischen Montag und Freitag vermutlich mit einem Luftgewehr eine Katze beschossen. Das Tier musste aufgrund der schweren Verletzung in tierärztliche Behandlung gebracht werden. Hinweise auf den unbekannten Schützen nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen. Das Polizeirevier Überlingen erhofft sich Hinweise zu einem verletzen Fischreiher, der am Dienstagnachmittag in Wittenhofen gemeldet wurde. Das Tier wurde offenbar mit einem Sportpfeil beschossen und soll bereits seit der vergangenen Woche verletzt sein. Noch vor dem Eintreffen der Tierrettung flog der Reiher davon. Das Polizeirevier Überlingen nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Salem

Geldkassette an Obststand aufgebrochen - Zeugen gesucht

Zwei unbekannte junge Männer haben am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr die Geldkassette eines Obststandes zur Selbstbedienung in der Grasbeurer Straße im Ortsteil Mimmenhausen aufgebrochen. Das Duo hebelte die fest verschraubte Kassette auf und stahl daraus rund 100 Euro Bargeld. Der Betreiber bemerkte die Tat, konnte die flüchtenden Diebe jedoch nicht mehr stellen. Beide Täter werden als etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben und sollen Deutsch gesprochen haben. Einer der Gesuchten hat demnach dunkelblonde, glatte Haare, war komplett schwarz gekleidet und trug ein Basecap. Sein Komplize hat dunklere Haare, trug eine schwarze Hose sowie ein auffälliges blau-weißes T-Shirt und war mit einem Herrenfahrrad unterwegs. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise auf die Identität der beiden Jugendlichen geben können, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Überlingen

Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß

Hoher Sachschaden von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Straße "Zum Degenhardt" ereignet hat. Der 28-jährige Fahrer eines MAN-Transporters wollte im Rahmen einer Lieferfahrt von einem Grundstück auf die Straße einfahren. Dabei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten Renault eines 61-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben nach eigenen Angaben unverletzt.

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